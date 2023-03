Senad Hadžifejzović: Bakir Izetbegović je najveći negator genocida!

Predstava Izetbegovića

Da sam ga pitao o prošlosti, morao sam ga pitati i šta mu znači, nekoliko puta ponovljena tvrdnja u intervjuima i u njegovim knjigama, da je Klinton (Bill Clinton) nagovarao Izetbegovića (starijeg) da ne prihvati mirovne sporazume i da produži rat, jer je to Klintonu odgovaralo, navodno, zbog izbora.

Da sam Čomskog pitao o genocidu, a ne slažem se ni u gramu njegovog stava o genocidu, morao sam ga pitati šta misli, zašto je Izetbegović mlađi svjesno uništio, minirao tužbu BiH protiv Srbije za genocid u BiH. Poruka za one koji misle da su neki Faktor i da imaju stav o genocidu: najveći negator genocida je predsjednik SDA.

On je lično, po sopstvenom priznanju, uništio tužbu za genocid. On je, po sopstvenom priznanju, svjesno režirao predstavu u Vijećnici, glumio u toj predstavi zastupnika žrtava genocida, a prije te historijske prevare svog naroda učinio sve, deset godina je to trajalo, da tužba propadne… onda je, po sopstvenom priznanju, sve to priznao i optužio savjetnike da su ga pogrešno savjetovali… nisu 10 godina njemu bili isti savjetnici i ako su oni krivi zašto su nakon toga unaprijeđeni i dobili bolja radna mjesta u državi - ističe Hadžifejzović.

Hadžifejzović kaže da je jedino neočekivano pitanje koje je postavio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću bilo ono "kako ga je, kojim putem, kanalima, preko koga Izetbegović, prije laži u Vijećnici, obavijestio da će se održati predstava za narod, ali da od toga nema ništa, da će on to samo odigrati".