Džaferović za vodeći nizozemski list: Prijetnje Rusije prema BiH su ozbiljne, moramo u EU i NATO

Izostanak intervenciije može dovesti do genocida

- Cilj onih koji su napali Bosnu i Hercegovinu tokom rata bio je uništenje naše države. Vidite sada da se isto nastoji uraditi s Ukrajinom; granatiraju se gradovi, ubijaju civili - kazao je Džaferović.

Novinar de Volkskranta ističe da je Džaferović prije dolaska u Nizozemsku učestvovao u komemoraciji početka opsade Sarajeva, koja je trajala 44 mjeseca i rezultirala je ubistvom hiljada ljudi u artiljerijskim i snajperskim napadima.

Bio je to, kaže van der Ploeg, uvod u dugi rat koji je okončan masakrom u Srebrenici gdje je Vojska bosanskih Srba ubila više od osam hiljada bosanskih Muslimana, uprkos prisustvu Holandskog bataljona.

- Nakon genocida u Srebrenici, opsade Sarajeva i drugih zločina koji su se desili u Bosni i Hercegovini, svijet je kazao 'nikad više'. Ali evo ponovo, nakon tridesetak godina, ponovo vidimo prizore iz Mariupolja i Kijeva koji su istovjetni tadašnjim prizorima. Mislim da svijet treba naučiti vrlo ozbiljnu lekciju a to je – ako zaista želite da se nikad više ne ponovi, onda nije dovoljno da samo kažete 'nikad više', već se mora redivdirati sistem odnosa između država na način da to 'nikada više' postane stvarnost“, kazao je Džaferović u intervjuu za holandski list.

Rat u BiH je trajao godinama, prvenstveno jer je međunarodna zajednica prekasno intervenisala. Kada posmatrate tok rata u Ukrajini, smatrate li da je Zapad naučio nešto iz te lekcije i da li se sada snalazi bolje?

- Uistinu, stječe se utisak da je Bosna i Hercegovina pokazala svijetu da izostanak intervenciije može dovesti do genocida. Mi smo tokom tri i to po godine dobili vrlo malo pomoći. I to se desilo tek kada su započeti mirovni pregovori koji će dovesti do Dejtonskog sporazuma. Možete postaviti pitanje da li svijet reaguje dovoljno brzo u Ukrajini, ali zasigurno reaguje znatno brže nego u našem slučaju.

Ako na trenutak zanemarimo brzinu, da li je podrška koja se daje dovoljna?

- Vojna pomoć je ogromna. Postoji znatno više jedinstva nego za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Više pomoći dolazi od Evropske unije, više pomoći dolazi od Sjedinjenih Država. Nikada nismo vidjeli tako široke pakete sankcija. Ali, naravno, ostaje pitanje da li je sve to dovoljno. Na kraju, rat još uvijek traje.“

Novinar nizozemskog lista ističe da je tokom Džaferovićeve posjete Hagu rat u Ukrajini je bio jedna od značajnih tema, jer ima posljedice na odnose unutar Bosne i Hercegovine. Prema Džaferoviću, Rusija je poduzela ozbiljnu kampanju destabilizacije u Bosni i Hercegovini. Na koncu, osim Srbije i Kosova, Bosna i Hercegovina je jedina država u regiji koja nije članica NATO-a, a Rusija čini sve da tako i ostane, uzimajući u obzir geografsku poziciju Zapadnog Balkana.

Džaferović skreće pažnju, kaže novinar de Volkskranta, na izjave ruskog ambasadora u Sarajevu o mogućnosti članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u. „Ako BiH odluči da bude članica bilo čega, to je unutrašnja stvar. Ali druga stvar je naša reakcija. Na primjeru Ukrajine mi smo pokazali što očekujemo. Ako bude prijetnja, mi ćemo reagirati“, posjeća holandski list na izjavu ruskog ambasadora u BiH Igora Kalabuhova iz sredine marta.

Šta ste pomislili kada ste čuli ovu izjavu?

- Ovo su vrlo ozbiljne riječi. Ali ponovit ću ono što sam kazao kada sam ih prvi put čuo, a to je da Bosna i Hercegovina sama odllučuje o svojoj vanjskoj politici. O tome ne odlučuje Rusija. 2009. godine smo poslali zahtjev za članstvo u NATO-u i to je put koji ćemo slijediti, bez obzira na stavove Ruske Federacije.

Ono što situaciju u BiH čini još komplikovanijom jeste komplikovana politička podjela unutar zemlje koja je kreirana nakon krvavog rata u bivšoj Jugoslaviji. Nakon Dejtonskog sporazuma, svaka od tri etničke grupe - Bošnjaci (51 posto), Srbi (31 posto) i Hrvati (15 posto) dobili su svoje entitete iz kojih biraju Predsjedništvo, koje predvodi državu.

List podsjeća da Bošnaci i Hrvati zagovaraju NATO članstvo BiH, dok lider bosanskih Srba Milorad Dodik gaji tijesne veze sa Vladimirom Putinom i odbija osuditi rusku agresiju na Ukrajinu. Prošlo decembra je Dodik bio kod Putina u Kremlju kako bi razgovarao o izgradnji plinovoda, ali nakon toga je povećao svoje secesionističke aktivnosti, što je postalo naročito zabrinjavajuće nakon što su ruski separatisti u Donjecku i Luganjsku proglasili otcjepljenje.