Pripremite kišobrane: Evo kakvo nas vrijeme očekuje u narednih nekoliko dana

Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 8 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni.

Prema najavama meteorologa danas će u Bosni biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. U Hercegovini većinom mala do umjerena naoblaka. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju na sjeveru Hercegovine.

U srijedu se očekuje umjereno do pretežno oblačno sa lokalnim pljuskovima prije podne u Bosni, a u Hercegovini većinom mala do umjerena naoblaka. Oblačnije na sjeveru Hercegovine. Vjetar umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 14, na jugu zemlje do 18 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 24, na jugu do 28 stepeni.

U četvrtak u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 6, na jugu zemlje do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 23, na jugu do 26 stepeni.