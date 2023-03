Narednih dana sunčano, u nedjelju slijedi promjena vremena

Meteorolozi za danas u Bosni i Hercegovini najavljuju sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 3 i 7, na jugu zemlje do 11, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 19 i 25, na jugu do 28 stepeni.

U Sarajevu sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko 4, a najviša dnevna oko 24 stepena.

Za petak u Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 12, na jugu do 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 31 stepen.

Prvog dana vikenda u Bosni i Hercegovini očekuje se malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Povećanjem oblačnosti, u sjevernim i sjeverozapadnim područjima se očekuje kiša ili kratkotrajni pljusak. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 17, na jugu zemlje do 20, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 26 i 32 stepena.

U nedjelju bit će umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i krajem dana u Bosni sa kišom. Jutarnja temperatura zraka većinom između 13 i 20, na jugu zemlje do 22, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29 stepeni.