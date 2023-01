Dodik: Srbi i Hrvati su navodno manjina u BiH, Izetbegović je inscenirao popis

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik dao je intervju za Sputnjik u kojem je, komentarišući mogućnost da mu bude zabranjeno da se kandiduje na predstojećim Općim izborima, rekao da "kada nestane logika, nastaje Bosna i Hercegovina i da je to citat koji najbolje opisuje svaku pojavu u BiH".

Dobija izbore od 2006.

Sprovode ankete po kojima stojim dobro, da je Dodik, gdje god se pojavi pobjednik, da je SNSD najozbiljnija partija u RS, da se ne rasipa, već da se ukrupnjava, da ima podršku, da je sada na 34 posto podrške, a do izbora će se rejting povećati. I sada hoćete da kaznite mene i Čovića i dva od tri naroda - kazao je Dodik, u intervjuu za Sputnjik.

Nema sankcija za Rusiju

Kako je rekao, "s druge strane se podržavaju one snage koje krše Dejtonski sporazum".

- SDA je jedina partija u BiH koja ima antidejtonski program, napisan, usvojen na kongresu. To nije problem. Bakir Izetbegović kaže da ne može da dozvoli da Srbi i Hrvati odlučuju u BiH jer su navodno manjina, a on je ukrao i inscenirao popis. I to niko neće da raščisti, samo se akumulira.

Zato je najvažnije, istakao je, da se očuva stabilnost i mir, a to znači da nema sankcija za Rusiju, da se čuva homogenizacija Srba u RS oko programa koji garantuje stabilnost i mir i da se “pokušaju vratiti nadležnosti koje po Ustavu pripadaju - izjavio je Dodik, između ostalog, za Sputnjik.