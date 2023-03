Ednan Drljević: Već smo imali slučajeve majmunskih boginja u Evropi

Kako dodaje, sada je najvažnije vršiti kontrole putnika na aerodromima.

- Sada je najvažnije upravo da se na aerodromima, na mjestima gdje se ulazi u zemlju, ukoliko dođe do pojave boginja da se ti pacijenti izoluju i da izbjegvaju dalje kontakte. A mi neki poseban lijek za sad za to nemamo, ali u svakom slučaju to ne bi trebao da bude neki veliki problem. Nije prvi put da se to dešava. One mjere koje su provođene prošle godine to je izolacija bolesnika i epidemiološko istraživanje, su zaustavile to širenje i to je najbolji način. Izolacija pacijenata traje 21 dan - zaključio je Drljević.