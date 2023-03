Džaferović nakon sastanka sa Mišelom: Kandidatski status BiH bi relaksirao odnose

Predsjednik Evropskog vijeća, Šarl Mišel (Charles Michel) boravi u Sarajevu i on je u zgradi Predsjedništva BiH održao sastanak sa Šefikom Džaferovićem i Miloradom Dodikom.

Nakon sastanka, prvi se obratio predsjedavajući Predsjedništva BiH Šefik Džaferović.

- Na Samitu na Bledu prošle godine Mišel je izgovorio rečenicu koja je danas bila osnovna teza i ovog sastanka. Bilo je poznato, do tog sastanka, da zapadni Balkan treba EU, ali je on tada rekao da treba i dodati rečenicu da i EU treba zapadni Balkan. I to je sva istina - kazao je Džaferović.