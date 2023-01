Ispovijest Razije Čolaković: Moju rahmetli majku otac je brutalno zlostavljao, a ona mi je u amanet ostavila "Nemoj biti kao ja"

Četvrta knjiga Razije Čolaković Razo(39) nosi naziv po savjetu njene majke „Nemoj biti k'o ja“. Razo je javnosti postala poznata zahvaljujući duhovitim objavama na Facebook stranici „Muhabet s Razom“, a svoju popularnost je iskoristila da dopre do žena u BiH, ali i regionu, te im poruči kako u današnjem vremenu moraju biti jake, samostalne i jedna drugoj oslonac.

Bori se

Moja misija

Putem društvenih mreža često govorite o nasilju nad ženama, fizičkom, ekonomskom i psihičkom. Ukazujete ženama koliko je bitno da budu samostalne, jake i da ne daju na sebe nikome. Pisali ste kako je Vaša majka, nažalost, bila žrtva nasilja.



- To mi je najbitnije od svega. Javno govoriti o nasilju nad ženama, psihičkom, fizičkom, ekonomskom, ali i seksualnom. Gledajući nasilje nad svojom majkom, koje je bilo brutalno i okrutno, kao dijete nisam mogla ništa učiniti, ali zato danas kao zrela žena, itekako mogu. Moja majka rahmetli, bila je sistematski zlostavljana, što znači da je najbolje godine svog života od 20 do 45 bila pod jakim planskim udarcima, fizičkim i psihičkim. Nije ovo samo priča o mojoj majci, ovo je nažalost priča mnogih žena s ovih balkanskih prostora toga vremena, ali i ovoga vremena u kojem živimo.

Porazna je činjenica da i dan danas ima mnogo nasilja nad ženama, koje ide čak i do ubistva ili dovodi do suicida. Međutim, šokantno zvuči da postoji određena masa ljudi, koja i u ovakvoj situaciji osuđuje žrtvu i sudi žrtvi! Lično sam se, pišući o ovoj temi, susretala s takvima koji komentarišu: „Sram te bilo, tako o ocu da pričaš?“ i sl. gdje mene osuđuju i prozivaju zato što javno pričam o nasilju nad svojom majkom! Sad zamislite ženu, žrtvu nasilja kojoj je ubijeno samopouzdanje, kad pročita nešto takvo, ili joj neko kaže teže, iste ili slične riječi... Nikada se ne bi usudila progovoriti o onom što trpi, plašeći se da će nju kriviti, a ne nasilnika. Bio on muž, brat ili otac nasilnik ima samo jedno ime: Nasilnik! I o tome moramo pričati. Ova knjiga koju pišem, nije samo obično slovo na papiru. Ovo je moja misija, moj dug prema majci, moja pomoć svim zlostavljanim ženama i na kraju, moja ogromna želja da pokažem kako se žena treba boriti, braniti i obraniti!