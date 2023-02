Kao i svake godine dolaskom toplih proljetnih dana zmije se bude iz zimskog sna i izlaze iz svojih skrovišta.

Redakciji portala "Avaza" čitaoci već šalju fotografije ovih gmizavaca.

Iako mnogima nije ugodno kada ih vide te bježe od njih, izuzetak je Aldin Begović iz Velike Kladuše.

- Hvatam ih golim rukama. Ne ubijam ih. Mislim da je to smuk. Volim ja to, djed me naučio. Uhvatim ih u selu. Komšija ih vidi, pa mene zovne da ih sklonim. Susretao sam se i sa poskokom - rekao nam je Begović.