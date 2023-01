Aleksa Đilas: Nezamislivo je da Ukrajinci poraze rusku vojsku kako Zelenski želi, ali da to i učine prijetila bi tragedija

Aleksa Đilas, sin pokojnog crnogorskog političara i publiciste Milovana Đilasa, rekao je da se njegov otac i prije 30 godina plašio obnove ruskih ambicija.

On je, gostujući u emisiji "Persona non grata" na N1 uporedio situaciju u Ukrajini sa onom u Bosni i Hercegovini.

- To je potpuna tragedija i suprotno svemu onome što sam se zalagao. Ukrajina je potpuno razbijena. To je zemlja koja se ujediniti neće, to je definitivno - izjavio je Đilas.

On je rekao da nije zamislivo da ruska vojska bude poražena na onaj način na koji bi to želio Volodimir Zelenski (Zelensky), dodavši da "čak i da se Ukrajina naoruža do te mjere da porazi rusku vojsku, da bi to bila još veća tragedija".

- Ako bi se desio poraz ruske vojske i oni je istjeraju, vrlo vjerovatno je da bi ukrajinska vojska ušla u Rusiju. To bi pretpostavilo teške poraze ruske vojske i ogromne gubitke. Pretpostavlja bježanje miliona ljudi koje je rusko, prorusko ili osumnjičeno da je prorusko od strane ukrajinske službe. To je kao Oluja puta 20 - ocijenio je Đilas.

On situaciju u Ukrajini uporedio sa onom u Bosni i Hercegovini i kaže da kada vidite da je nešto nemoguće ponovo spojiti, bolje je da ostane tako kako jeste – razjedinjeno. Objašnjava da se svojevremeno zalagao za jedinstvenu Bosnu, ali kada se rat rasplamsao i kada je postalo jasno da pomirenja ne može biti počeo je da se zalaže za podjelu.

Govoreći o razlozima rata u Ukrajini, kaže u emisiji N1 televizije da ga je predsjednik Rusije Vladimir Putin pitao da li da šalje vojsku u Ukrajinu, on bi mu rekao da mu ne pada na pamet da to čini.