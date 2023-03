Borenović poručio: Zašto vlast priziva konflikt, sukob i nestabilnost, uvodeći RS u izolaciju

- To je nekorektan odnos prema našoj matici, sa kojom, pogotovo po ovakvim pitanjima, treba uvijek da imamo usaglašene stavove – naveo je Borenović.

"Odredio svoju stranu u ratu u Ukrajini"

- Zbog njih, RS više nije neutralna. Pitanje je da li se danas odričemo strateškog cilja koji smo mnogo puta podržali ovdje u NSRS, a to je članstvo u EU. Da li se odričemo i neutralnosti? Da. Nakon ovoga, možemo imati ozbiljne posljedice po RS, našu ekonomiju i demografiju – rekao je Borenović.

- A druga polovina je bila velika geopolitička priča da se pitam hoćemo li se konačno probuditi. Čime se mi to bavimo? Čuli smo da RS treba da ima stav o Južnokineskom moru i odnosima Kine i Tajvana. Mislim da polovina članova Vlade i ne zna gdje je Južnokinesko more. U isto vrijeme, nas će u RS večeras zanoćiti manje od 850 hiljada. Prošle godine je umrlo 10 hiljada više ljudi nego što je rođeno beba. Ovakvim trendom, ako se nastavi, a sa odlaskom velikog broja građana, nas će za deset godina biti pola miliona. I mi se danas bavimo svrstavanjem u ovim specifičnim geopolitičkim odnosima.

On je istakao da je polovina uvodnog obraćanja člana Predsjedništva BiH bilo pravdanje za nečinjenje, nesnalaženje i nepostupanje po ustavnim mehanizmima koje ima.

Najvažniji vanjskotrgovinski partner

U prva četiri mjeseca ove godine u Rusiju smo izvezli 9 miliona KM proizvoda, a u EU 500 posto više, odnosno 5 milijardi KM. Kada bi se na 24 sata stavila rampa na granicu sa EU, realni sektor, onaj izvozno orijentisan, bi se ugasio, a tako i desetine hiljada radnih mjesta. Zašto se u ovako ozbiljnoj političkoj situaciji, vjerovatno zbog nečijih ličnih interesa, svrstavamo? Ne interesuje me tuđe bogatstvo, ni kuće, ni stanovi, ni bankovni računi, nego interes RS. Naš interes nije svrstavanje na bilo koju stranu u ovom ratu, niti odustajanje od evropskog puta – poručio je Borenović.

- Od čega ćemo živjeti? Prošle godine naš najvažniji vanjskotrgovinski partner bila je EU, sa kojom ostvarujemo 66 posto izvoza i uvoza, plus Srbija od 13 posto, što zajedno čini skoro 80 posto. Četiri su zemlje koje su nama ekonomski najbitnije i od kojih živimo jesu Srbija, Njemačka, Italija i Hrvatska. Uvoz i izvoz BiH sa Rusijom je 2 posto, od čega je 3/4 Federacija BiH, jer njima treba gas, a mi imamo simboličan izvoz krušaka, jabuka i nečije rakije.

Vlast priziva konflikt, sukob i nestabilnost

Pitao je zašto vlast priziva konflikt, sukob i nestabilnost, uvodeći RS u izolaciju, siromaštvo i devastaciju.

- Posvađali ste nas sa najvećim dijelom svijeta. Kakva je to potreba? Kakav je to smisao? Je li to razumna i odgovorna politika prema srpskom narodu, RS i svim ljudima koji žive u njoj? Moj i odgovor moje političke partije je uvijek: dejtonska BiH u kojoj su ravnopravna tri naroda, dva entiteta sa svim nadležnostima koje imamo. Ali odgovornost moraju da nose nosioci vlasti na svim nivoima i za nerad i nečinjenje i po ovom pitanju o kojem danas govorimo – poručio je Borenović.