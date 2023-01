Načelnik Fojnice za "Avaz": Općina ne može ništa uraditi u vezi starobosanske kuće, radi se o privatnom vlasništvu

Nakon što je ugledni profesor historije Enver Imamović objavio da se u Fojnici urušava kuća starobosanske arhitekture načelnik općine Fojnica Sabahudin Klisura u izjavi za portal "Avaza" rekao je da se radi o privatnoj kući.



- Općina ne može reagirati jer je riječ o privatnom vlasništvu. Prije desetak i više godina objekt je kupio privatnik iz Fojnice. Oni se bave restauraciom starih džamija. Koliko znam gazda je poginuo, a ostao je si. I mene zanima šta će biti. To je četvrta kuća ispod moje, u mojoj je mahali. Zaista mi je žao, volio bih da mogu dati pomoć da se objekt pokrije ili da dalje ne dolazi do devastacije. To je objekt koji svima nama može biti ponos - rekao nam je Klisura.