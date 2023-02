Dodik: Bez kandidatskog statusa, dogovor iz Brisela mrtvo slovo

On je istakao da je dobra namjera Mišela bila da se vidi položaj BiH kada je u pitanju dobijanje kandidatskog statusa za članstvo u EU.

Član Predsjedništva BiH Milorad Dodik izjavio je da će, ukoliko BiH sutra ili za 10 dana dobije kandidatski status za članstvo u EU, biti ispunjeno sve što je usmeno dogovoreno na nedavnom sastanku u Briselu sa predsjednikom Evropskog savjeta Šarlom Mišelom (Charles Michel), ali da u suprotnom sve to ostaje mrtvo slovo na papiru i više se neće baviti time.

"Hoćemo da se dogovaramo"

Član Predsjedništva BiH naveo je da je opća ocjena na sastanku bila da se BiH nije kretala na putu ka EU, a da su Srbi najčešće pominjani kao krivci.

Dodik je rekao da je u Briselu iznio stav da treba dogovoriti rješenja za svih 14 preporuka Evropske komisije, pa tek onda pristupiti njihovom usvajanju, ističući da dok sve nije dogovoreno, ništa nije dogovoreno.

- Neki iz Sarajeva smislili su podvale da se izdvoje tri laka pitanja i da se ona riješe, a da ostalo čeka, možda za 10 godina ili nikad - rekao je Dodik ističući da se među 14 preporuka nalaze i one da je neprihvatljivo da visoki predstavnik bude u BiH ako zemlja ima kandidatski status, te da treba riješiti pitanje sudija Ustavnog suda BiH.

Ne sporeći saglasnost o nekim tačkama, Dodik je rekao da se iz principa to ne može rješavati dok se ne riješe pitanja za koja je zainteresovana RS, a jedno od njih su sudije Ustavnog suda BiH.

- Nije da nećemo da odlučujemo, hoćemo da se dogovaramo - poručio je Dodik.

On je naveo da se u Briselu pojavilo nešto što je dva-tri dana egzistiralo kao neki dokument i što je njegovim saradnicima pročitano telefonski.

- Na sastanku je to dato na engleskom, tek kasnije prevod. Počelo se sa jakim zahtjevima za to, a Mišel je rekao da to njemu treba da pred Evropskim vijećem već sutra može da kaže da postoji dogovor - objasnio je Dodik.