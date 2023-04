Gradska rijeka do sada odnijela nekoliko mladih života: Zašto se još ne postavlja zaštitna ograda uz hirovitu Miljacku

O postavljanju betonskih greda na postojeće kaskade ili adekvatno ograditi opasni dio kuda teče gradska rijeka Miljacka, koja u jesenjem i zimskom periodu zna biti itekako hirovita, govori se još od 2018. godine, kada su izgubljeni mladi životi. Podsjetimo, Aldin Mulić je 13. decembra 2017. upao u nabujalu Miljacku u naselju Dolac-Malta, a za njim je skočio Irhan Fočo da ga spasi. Obojica su nestala u nabujaloj rijeci, ali je Irhanovo beživotno tijelo pronađeno dan poslije, dok se za Aldinom tragalo skoro puni mjesec.



No, do danas nema konkretnih reakcija, a o ovim idejama koje su davali uvaženi profesori s Građevinskog fakulteta nisu se oglašavali ni iz Grada Sarajeva, čija je to nadležnost.