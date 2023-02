Plenković nakon samita u Briselu: Ponovio sam da BiH treba dobiti status kandidata

"Milanović je neupućen"

- Očekujem da u istom trenutku postanemo i članica europodručja i šengenskog prostora. To je važno za sve one koji danas kao Milanović, ljudima govore laži da smo bili spremni 2015. Hrvatska je 2015. imala 281 neispunjen kriterij za prihvaćanje u Šengen i nije znala kako tada iskoristiti 80 miliona eura za jačanje granice. Mi smo sve to naravno ispunili i zaradili da dođemo u ovu fazu. Ovo su stvari koje se zarađuju radom, reformama, ozbiljnim putem, kredibilitetom unutar EU-a. To je vrlo važno kad je neko izoliran i ne prati igru, bolje je da ne izlazi na konferenciju pa ljudima govori stvari koje jednostavno ne stoje - rekao je Plenković.

"Razmjere su zastrašujuće"

- Jasno je da on radi za nekoga ko nije hrvatski, on vjerovatno radi za neke, a ne samo on, vidio sam i Mesićeve izjave u Ivancu neki dan. Moramo se ozbiljno zapitati koja je to ekipa i za čije moskovske interese oni radi. To sad postaje sve skupa jasnije. Ja radim za Hrvatsku - komentirao je Plenković.

Rekao je da Milanovićeve izjave i potezi "sad već poprimaju razmjere koji su zastrašujući".

- Toliko negative i destrukcije koju dobijamo s njegove strane je štetno, sramotno, beskorisno. Očito nema što raditi pa onda čini štetu. A na kraju sve to iz ljubomore i pakosti - zaključio je.