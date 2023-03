Adis Ahmetović za "Avaz": Lopta je sada u Parlamentu BiH

BiH je danas propustila šansu ali ima novu da, usvajanjem ključnih zakona na evropskom putu, već do kraja ove godine ipak dobije status kandidata za članstvo u EU. Ovo je za "Avaz" izjavio poslanik Bundestaga Adis Ahmetović, komentirajući poruke samita EU na kojem nije bilo podrške za BiH.

- Mislim da je ovo danas bila greška i da mi, parlamentarci u Njemačkoj, ali i kolege u Francuskoj i Nizozemskoj, moramo dati još više od sebe da sljedeći put vlade drugačije odluče. Tačno je da BIH nije uradila svoj zadatak, 14 prioriteta, ali svi znamo zašto to nije uradila - zbog blokada SNSD-a i HDZ-a - kaže Ahmetović.

Mladi parlamentarac ne gubi nadu te smatra da BIH do kraja godine ipak ima priliku da dobije kandidatski status, ako prethodno usvojio izmjene zakona o VSTV-u, javnim nabavkama i sprečavanju sukoba interesa u institucijama BiH. Kaže da razumije stavove da bi dodjela kandidatskog statusa BiH sada bila nagrada za nerad vlasti u proteklim godinama, ali upozorava da današnja odluka pomaže samo onima koji rade protiv evropskog puta BiH.

- U oba argumenta ima istine, ali mislim da je ovo podrška onima koji su za antievropski put. Zbog toga bi bio bitan politički signal i prije izbora u BiH i predstavljalo bi pomoć proevropskim, građanskim snagama u BiH koje žele multietničku državu kada bi se dobio status kandidata. Ali to ne znači da nema nade. Ne fali još puno. Kao i u fudbalu BiH uvijek fali jedan go da se plasira negdje, ali taj go se može postići. Sad je lopta u Parlamentu BiH i oni taj go moraju dati. A za nas je ovo znak da još više moramo raditi kako bi se politička scena u BiH promijenila i da građanske opcije dobiju moć - ističe Adis Ahmetović, poslanik Bundestaga.