Faruk Gutić, dobitnik nagrade Evropske akademije za neurologiju: Mnoge moje kolege napustit će BiH čim diplomiraju

Ponosno dijete

Evropska akademija za neurologiju broji oko 45.000 članova iz 47 nacionalnih društava, pa taj podatak dovoljno ilustrira uspjeh studenta iz Banovića. Gutić se školovao u rodnim Omazićima, zatim u Banovićima, Tuzli, a trenutno je u Sarajevu.



- Ja sam ponosno dijete sa sela, a da ću biti ljekar, odlučio sam još krajem četvrtog razreda osnovne škole. I ja sam imao poteškoća dok sam bio dijete, pa su se te učestale posjete ljekarima pretvorile u želju da i ja jednog dana budem ljekar. U Omazićima sam naučio šta su poniznost i ljudskost, u Banovićima šta je to hljeb sa sedam kora, jer je moj otac rudar, a mama učiteljica. Rudarsku profesiju izuzetno cijenim, jer me i ona dovela do ove pozicije. U Tuzli sam naučio kako se gradi suživot, a u Sarajevu sam sve to spojio s onim što sam već imao, red, rad i disciplina - ističe Gutić.