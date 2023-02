Anis Hadžikadunić iz Doboja od dijelova sa autootpada napravio formulu prirodne veličine

Kako je za portal „Avaza“ kazao Anis Hadžikadunić uvijek je imao želju prisustvovati takmičenju Formule 1, ali s obzirom na nemogućnost, kako on kaže „potrefio“ je neku igračkicu, poslije igračke je krenulo sve.

Formula 1 je najviša klasa jednosjeda u automobilizmu koju je odobrila Međunarodna automobilistička federacija, a ljubitelja ovog vozila ima u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih je i Anis Hadžikadunić iz Makljenovca kod Doboja. On je napravio „Ferari“, prikupljajući dijelove uglavnom na autooptadu povećao je za 43 puta.

Radio sam

- Jedno vrijeme sam razmišljao kako bih ja to uradio. Zatim sam to uvećao. Svaki dio kad uvećam dobije, stvarnu dužinu, stvarnu širinu. Tražio sam što kvalitetnije materijale da bi postigao i težinu. Na kraju je ispalo tako da je unutra motor 1,6 turbo dizel. Na njoj je ostalo još samo da se uradi poliester – ističe Hadžikadunić.

Dodao je da ima još nekih detalja da se uradi. Istakao je da je sve napravio u garaži, koja je u sklopu njegove kuće.

- Nepune dvije godine sam pravio bolid, s tim da to nije trajalo svaki dan. Pretežno sam to radio kada sam imao slobodno vrijeme, navečer iza 17 sati. Tako je to trajalo skoro dvije godine – kazao je.

Dodao je da nije imao pomoć porodice i prijatelja, već je sve sam svojim rukama radio. Naglasio je da je koristio jednu mašinu iz firme iz Doboja.