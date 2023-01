Usvojeni principi državnog budžeta kojim se povećavaju plaće, nakon pauze glasanje u drugom krugu

Trenutno traje pauza, a delegati imaju rok do 13:30 za dostavljanje amandmana, kada slijedi nastavak sjednice i konačno izjašnjavanje u drugom čitanju. U međuvremenu će Komisija za finansije i budžet Doma naroda se izjasniti o principima ovog zakona.

"Bolje imati budžet, nego da ga nemamo"

Zlatko Miletić je rekao da bi prije rasprave o budžetu za ovu godinu bilo uljudno da je predložen i budžet za 2021. godinu.

- Ovakav budžet je u skladu sa zakonom i ustavom, ali je nemoralan. Htio sam da u institucijama uštedimo novac i da vratimo građane na različite načine, a vi ste uvijek protiv. Taj pristup da mi dobijemo novac pa da dajemo humanitarnim organizacijama prokomentarisao bih parolom: Uzmi od siromašnih da bi dali gladnim". Kod nas je sve naopako. Mi da smo radili posao ne bi bile potrebne humanitarne neprofitne organizacije - rekao je Miletić.

Delegat Denis Bećirović je također uzeo riječ.

- Kada je riječ o procedurama i zakonima prekršeni su svi zakoni koji reguliraju pitanje usvajanja budžeta. Osim zakona koji to reguliraju prekršeni su i poslovnici. Glavno pitanje je zašto se zakon usvaja tek na kraju juna? Mjesecima u ovom domu kolega Miletić i ja pitamo ko je odgovoran na ovo. Ministarstvo finansija je bilo odgovorno do 1. oktobra 2021. godine dostavio Nacrt zakona o budžetu - pojasnio je Bećirović.

Bećirović je pojasnio da je narušen i sigurnosni aspekt u BiH.

Amir Fazlić (SDA) je rekao da se od predlagača trebalo čuti obrazloženje budžeta.

- Možda bi tada diskusija išla drugim tokom. Vidim da je u epicentru povećanje plaća parlamentaraca i izabranih zvaničnika, uz po meni opravdano povećanje za kategorije koje su imale male plaće. U samim kuloarima među nama delegatima ima raznih teorija. Ima čak i teorija koje idu do toga da kažu "Ko kaže da će se povećati". Zato bih volio da se najodgovorniji iz ministarstva finansija da nam kaže da li se to odnosi i na nas. Da li možemo nešto uraditi, šta možemo uraditi, po kojem zakonskom osnovu? Ukoliko danas usvojimo budžet, smanjenje plaća je ustavna kategorija, jer ako usvojimo budžet doći ćemo do toga da nećemo moći smanjiti plaće, jer kršimo Ustav.

Amir Fazlić je dodao da je bolji imati budžet nego da ga nemamo, na što je žustro reagovao Zlatko Miletić, koji je rekao da je bolje nikakav nego ovakav.