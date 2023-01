Fazlić: Među delegatima ima raznih teorija, neki kažu "Ko kaže da će se povećati plaće"

U toku je sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine gdje se vodi žustra rasprava o Prijedlogu zakona o Budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2022. godinu.

Delegat Amir Fazlić (SDA) je rekao da se od predlagača trebalo čuti obrazloženje budžeta.

- Možda bi tada diskusija išla drugim tokom. Vidim da je u epicentru povećanje plaća parlamentaraca i izabranih zvaničnika, uz po meni opravdano povećanje za kategorije koje su imale male plaće. U samim kuloarima među nama delegatima ima raznih teorija. Ima čak i teorija koje idu do toga da kažu "Ko kaže da će se povećati". Zato bih volio da se najodgovorniji iz ministarstva finansija da nam kaže da li se to odnosi i na nas. Da li možemo nešto uraditi, šta možemo uraditi, po kojem zakonskom osnovu? Smanjenje plaća je ustavna kategorija, pa ako usvojimo budžet doći ćemo do toga da nećemo moći smanjiti plaće, jer kršimo Ustav - rekao je Amir Fazlić.

Amir Fazlić je dodao da je bolji imati budžet nego da ga nemamo, na što je žustro reagovao Zlatko Miletić, koji je rekao da je bolje nikakav nego ovakav.