Detalji akcije "Rez": Keljmendi koristio Sky nadimak "Besa", Ahmić bio "Avatar", na kilogramu kokaina uzimali 90.000, a heroinu 40.000 KM!

Svi imali Sky aplikaciju

Prema navodima tužioca Džermina Pašića, uhapšeni Keljmendi, Ahmić i Sejfović su od polovine 2019. godine do danas na teritoriji Bosne i Hercegovine, Turske, Albanije, Crne Gore, Srbije, Hrvatske i drugih zemalja EU, iako su znali da se radi o opojnoj drogi, kao i da nemaju odobrenje nadležnog organa za nabavku, kupovinu, držanje i prodaju opojnih droga, neovlaštenim međunarodnim prijevozom, prijenosom, proizvodnjom i prodajom opojnih droga kanabis, kokain, spid i heroin organizirali grupu za kriminal s ciljem kontinuiranog pribavljanja finansijske dobiti.

Tako je Nikolić koristio Sky ime „Kortez“ i „Don Kortez“, Elvis Keljmendi „Besa Bes“ i „Cataleya“, Ajlin Ahmić je bio „Avatar“, a Sejfović je bio "Bernardo Provenzano“ .

Tužilaštvo tvrdi da su uhapšeni i ostali članovi postali pripadnici međunarodne grupe za organizirani kriminal koja je, s ciljem kontinuiranog pribavljanja finansijske dobiti, organizirana radi nabavke opojnih droga kanabis, kokain, spid i heroin, prijevoza ili prijenosa iste s teritorije Albanije, Srbije, Crne Gore i drugih zemalja na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske i drugih zemalja EU, skladištenja, te njenog daljnjeg transporta i prodaje u zemljama EU, a u kojoj je svako od pripadnika u realizaciji planiranog imao podijeljene uloge i unaprijed određene zadatke, dok su u radnjama izvršenja krivičnih djela nužno bili međusobno povezani u razvijenu međunarodnu mrežu saradnika, pa je svaki od njih imao svijest i znanje o određenim zadacima, radnjama izvršenja i doprinosu drugih pripadnika, te su tako interesno, s ciljem pribavljanja finansijske dobiti, svi djelovali sporazumno i udruženo kao jedna međunarodna grupa za organizirani kriminal.

U prijedlogu Tužilaštva BiH se navodi da su tako s jasnim zadacima na teritoriji Bosne i Hercegovine pripadnici ove grupe Aleksandar Nikolić, Elvis Kellmendi, Ajlin Ahmić Ajlin, Anel Sejfović i njima drugi poznati pripadnici iz BiH imali ulogu nabavke opojne droge, organiziranja njenog transporta i skladištenja na teritoriji BiH, pronalaska kupaca i njene prodaje na teritoriji BiH, transporta, prijevoza i prijenosa opojne droge u Hrvatsku i dalje u zemlje EU.

- Pa su tako neposrednim ili posrednim komunikacijama koje su ostvarivali putem telefonskih aparata, tzv. Kripta, na kojima su koristili posebnu zaštićenu aplikaciju Sky, Keljmendi i Ahmić od 16.juna 2020. godine do 8.marta 2021., zajedno, a potom od 8. marta 2021. do danas samostalno od pripadnika grupe iz BiH i njima poznatih pripadnika iz Turske, Albanije, Crne Gore i Srbije i to NN lica, Sky imena Tiger 1, Nino, Aron, Bufalo, Tokio, Goku, a Sejfović od pripadnika NN lice Sky imena “Roma”, NN lica korisnik Sky imena "Smesko", "Amsterdam", "Ronaldo", "Djole", "Sinola", NN lica zva. Ekica, “Pablo” i drugih njima poznatih pripadnika nabavljali veće količine opojne droge, koju su po prethodnim dogovorima o količini, cijeni i kvalitetu opojne droge ovi pripadnici pakovali I pripremali za daljnji transport - navodi se u prijedlogu Tužilaštva.