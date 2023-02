U Sudu održano ročište Savi Marinkoviću: Negira da je likvidirao sarajevske policajce!

Tužilaštvo KS je ostalo pri svom prijedlogu

Međutim, on se jutros morao pojaviti pred sudijom na okolnosti prijedloga Tužilaštva i osnova sumnje koja mu se stavlja na teret.

Prema informacijama "Avaza", Tužilaštvo KS je ostalo pri svom prijedlogu i sumnji da je učestvovao u ovom krivičnom djelu. To su jasno rekle i tužiteljice, koje rade na ovom predmetu.

No, Marinković sve negira. To je potvrdio i u Kantonalnom sudu. On se obratio jutros u ovoj instituciji.

On je izjavio da on nema veze s ubistvom policajaca i da je tražio po skraćenom postupku da bude izručen BiH.

- Nemam nikakve veze s likvidacijom policajaca. Osim toga, tražio sam izručenje po skraćenom postupku jer nemam veze s ovim. Digla se hajka na mene, niti sam bježao, niti ima veze s ovim. U Njemačkoj sam uhapšen zbog drugog djela - rekao je Marinković.