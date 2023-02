Novinaru Hamidu Hadžiću, koji je otkrio priču o djevojčici Dženi Gadžun, u Zenici odbili dati uputnicu za kontrolu na KCUS-u

Hamid Hadžić, novinar iz Kaknja, koji je otkrio priču od djevojčici Dženi Gadžun i kompolikacijama nakon operacije, što je nažalost dovelo do smrti dvogodišnjeg djeteta, naišao je na "slučajne" birokratske barijere u Kantonalnoj bolnici Zenici.

Ključ problema

Hadžić za portal "Avaza" tvrdi da ništa nije slučajno i da možda ključ njegovog problema leži u činjenicama da je dr. Jovanović liječila djevojčicu Dženu Gadžun a da je on novinar koji je otkrio tužnu priču da je nakon komplikacija prilikom operacija u jednoj sarajevskoj privatnoj klinici, dijete preminulo.

Hadžić ima problema s okom, a do sada je osam puta podvrgnut operacijama, od toga dvije operacije su obavljene u inostranstvu. Prije nekoliko dana je trebao na kontrolu u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu (KCUS), međutim komisija iz zeničke bolnice mu je odbila dati uputnicu za redovnu kontrolu.

Stari nalazi

- Ovo je samo odluka da bi me maltretirali papirologijom bezveze. Ja se liječim od 2011. godine, a 2012. godine me Zenica poslala u Sarajevo, šta oni mogu da urade po mom pitanju. Ovo je interesantno bilo, nije slučajnost. Ako si dobijao odluke do sad, na račun nekih, hajmo reći bezveznih nalaza, kako sada ne može?

Ja sam 2020. godine išao na kontrolu u Belgiju. Oni to nisu ni naveli u odluci, stavili su nalaze 2018./2019. i napisali stare nalazi. Svjesno je to neko pogledao. Nije stvar u tome što ja neću dobiti odluku, problem je odnos - kaže Hadžić.

Pozvali smo i doktoricu Ninu Jovanović.

Do trenutka puštanja ovog teksta, dr. Jovanović nije odgovorila na naš poziv.