Zenički univerzitet upisao 468 brucoša

Više od pola predviđenih mjesta popunio je Ekonomski fakultet

Metalurško-tehnološki fakultet je planirao upisati 80, a na prvom upisnom roku je upisao 34 studenta; Mašinski fakultet planirao je upisati 130, a upisano je 26; Filozofski fakultet je planirao upisati 130, a upisano je 45; Ekonomski fakultet planirao je upisati 150 a upisano je 77; Pravni fakultet planirao je upisati 100, a upisao je 44; Medicinski fakultet planirao je upisati 90, a upisano je 76; Politehnički fakultet planirao je upisati 150, a upisano je 100 te Islamski pedagoški fakultet planirao je upisati 165, a upisano je 66 studenta.

Drugi upisni rok trajat će od 30. augusta do 16. septembra, a rangiranje kandidata i prijemni ispiti na fakultetima UNZE-a obavit će se od 19. do 23. septembra. Upis primljenih studenata obavit će se prema planu fakulteta najkasnije do 30. septembra 2022. godine.