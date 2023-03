Jasmin Mahmuzić ponovo izabran za direktora Agencije za bankarstvo FBiH

Pismo MMF-a

Diskusija Elmedina Konakovića

Za diskusiju se javio delegat Elmedin Konaković (NiP):

- Zanima me par informacija, pošto vas i pozicije nema ni za remija, pa mi iz opozicije moramo spašavati dnevni red i glasati, ali shvatamo ozbiljnost situacije, shvatamo i problem sa MMF-om ukoliko ovo danas ne imenujemo, a ovo su vaša kadrovska rješenja. Poučeni vašim kadrovskim rješenjima od ranije mi bi najradije napustili ovu salu i ne bi ni glasali, ali shvatamo ozbiljnost situacije, pa će ovakva konstruktivna opozicija vjerovatno podržati ozbiljnost situacije. Zanima me kako se ovi ljudi smjenjuju? Da li će oni ostati pet godina ili ih možemo smijeniti kada preuzmemo vlast, upitao je Konaković te konstatovao da niko iz Vlade nije došao tu, a premijer za to vrijeme planinari i smišlja Facebook statuse u kojem će ga kritikovati.

Elmedin Konaković nije dobio odgovor.