Gradska uprava Mostara na kolektivnom godišnjem odmoru do 12. avgusta

Uposlenici Gradske uprave Mostara od 18. jula su na kolektivnom godišnjem odmoru na kojem će ostati do 12. avgusta. Bez obzira što su utvrđeni termini područnih i mjesnih ureda za rad sa strankama, građani su nezadovoljni ovakvom odlukom. Mostar je jedini grad u državi čija Uprava ide na kolektivni odmor, i to nakon što je novi gradonačelnik prošle godine bio prekinuo staru praksu, piše BHRT.

Ishitrena odluka

Nova vlast u prošloj godini na sva zvona hvalila je gradonačelnika Marija Kordića, za koga su tad između ostalog kazali da razumije potrebe malog čovjeka ili građana, navodeći i da su zaposlenici Gradske uprave servis koji se ne smije izolirati od ljudi. Godinu poslije, gradonačelnik sa suprotnom odlukom, istom kakve je godinama donosio njegov prethodnik.

- Pokazalo se to lani kao loše rješenje, u smislu funkcioniranja Gradske uprave. Tad je to bila možda moja ishitrena odluka, koja se pokazala loša. Mi se iza toga nismo uspjeli ekipirati. To je posljedica svih onih godina neimanja Gradskog vijeća - kaže gradonačelnik Mostara Mario Kordić.

Opozicija u Gradskom vijeću upozorava da je Mostar jedini grad u Bosni i Hercegovini čija Gradska uprava koristi kolektivni godišnji odmor. Tvrde i da takva odluka nije u skladu sa Zakonom o radu.

- Sve mora raditi u punom kapacitetu. Pogotovo u Mostaru koji ima veliku dijasporu. Ljudi dolaze ovdje tih mjesec dana, i normalno da ne odmaraju, već završavaju neke papire, a sada smo svi time ograničeni. Mislim da ovo nije dobar potez - mišljenja je odbornik u Gradskom vijeću Silvio Bubalo.