Lijepa slika iz Dervente: Sveštenik i fratar na otvorenju Bijele džamije

Veliki čin

Znak zajedničke želje za bratskim zajedništvom i mirom

Milorad Simić, gradonačelnik Dervente, istakao je da je otvorenje Beglučke džamije četvrto otvorenje na području Dervente kojem je prisustvovao.

- Zasigurno, sve što se uradi u jednoj zajednici je velika stvar, a kad se obnavljaju ili prave vjerski objekti, to je više nego veliko. To je dobro, to je za dobro – rekao je Simić.

Svečanom otvorenju džamije prisustvovali su i predstavnici drugih vjerskih zajednica koji su iskazali zahvalnost na pozivu, te istakli da je ovaj susret znak zajedničke želje za bratskim zajedništvom i mirom u okviru vjere u Stvoritelja.

Izaslanik reisul-uleme Islamske zajednice u BiH Vahid-ef. Fazlović, nakon što je proglasio džamiju vakufom i vlasništvom Islamske zajednice, ključ je uručio najvećem vakifu i njegovoj majci da svečano otvore džamiju.

Ibrić je istakao da su za relativno kratko vrijeme uspjeli završiti projekat.

- Veoma nam je važno da se tradicija nastavi i da se obnovi ono što je nekada bilo. Naš Beglučki vakuf ima skoro 200 godina dugu tradiciju. Mi smo obnovili džamiju, dva šadrvana, ali i očistili vakuf i mezarluke - rekao je Ibrić.