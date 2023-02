Vjerski dio manifestacije "Odbrana BiH - Igman 2022": Borba protiv zaborava dužnost i obaveza

Trebamo biti zahvalni

Bajić je naglasio da je manifestacija "Dani odbrane Igmana" - manifestacija kulture sjećanja i pamćenja.

- Ako imamo oslabljen osjećaj važnosti sjećanja zbog nemara i neosviještenosti, mi ćemo to trudom i ovakvim programima popraviti i nadoknaditi, no, ako pri tom ne pazimo na interpretaciju, time nećemo mnogo dobiti. Šta podrazumijevam pod interpretacijom? Da o ovim događajima govore oni čija djela prate njihove riječi - kazao je Bajić.

Prema njegovim riječima, na časti, ponosu i odabranosti da budemo potomci šehida, trebamo biti zahvalni.

- Pitali su me da li bih branio zemlju ako dođe do novog sukoba? Rekao sam da, uz Božiju pomoć, bih. Pitali su me kako bih se ponio prema svojim sinovima? Rekao sam, uz Božiju pomoć, isto kao i moj otac prema meni. Očekujem od njih da, bez obzira na godine, budu branioci ove zemlje. Nit' je mom ocu srce bilo kameno kad me vodio sa sobom u borbu, nit' je meni srce kameno što bih poveo svoje sinove u borbu. Ali, ja vjerujem u Božije riječi i Poslanikove hadise. Vjerujem da su istina, vjerujem da je obećana nagrada istina, i želim da, ako sudbina takvu ponudu na dunjalučku sofru stavi pred nas, i ja i moja porodica jedemo s nje - kazao je Bajić.