Stanivuković se provozao autobusom "Ko to tamo krade": Zaustavio se ispred prostorija SNSD-a

Gradonačelnik Banja Luke i predsjednik Gradskog odboga PDP-a Draško Stanivuković provozao se autobusom "Ko to tamo krade?" na, kako je najavio, novoj liniji koja će saobraćati od Glavnog odbora SNSD-a do zatvora na Tunjicama.

Sporni ugovor potpisan u tehničkom mandatu

Sporni ugovor su, kako ističe, potpisali u tehničkom mandatu, kada on još uvijek nije preuzeo vlast. A delegati SNSD-a u Domu naroda nisu glasali za ukidanje akciza na gorivo, što je dodatno uticalo na povećanje cijene prevoza.

- Prije svega treba da znate da je došlo do sukoba i rata u svijetu, do velike inflacije, do poskupljenja goriva i da na nivou Bosne i Hercegovine SNSD nije ukinuo akcize, zbog čega je ogroman pritisak bio na naš grad. A onda je Amidžić potpisao ugovor, koji je rekao kada cijena goriva poskupi toliko i toliko, mora i cijena karata da poskupi toliko i toliko, imamo sve dokumente - istakao je predsjednik Gradskog odbora PDP-a Draško Stanivuković.