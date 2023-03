Potpisani ugovori sa 21 povratnikom za izgradnju i rekonstrukciju stambenih jedinica u Zvorniku

U Gradskoj upravi Zvornik ministar raseljenih osoba i izbjeglica Federacije Bosne i Hercegovine Edin Ramić i zvornički gradonačelnik Zoran Stevanović potpisali su ugovore sa 21 povratnikom na to područje koji će dobiti građevinski materijal za izgradnju i rekonstrukciju svojih stambenih jedinica.

"Jako znači"

- Njihova obaveza je da donirani materijal ugrade do kraja godine i nadam se da će iskoristiti i druge naše javne pozive koji se tiču održivog povratka, da će uspjeti nakon što obnove svoje kuće i steknu uslove da ovdje normalno žive. Dosadašnja iskustva sa Gradom Zvornikom i gradonačelnikom su izuzetno dobra pogotovo u realizaciji infrastrukturnih projekata, a rezultat je da imamo popravljen kvalitet života u naseljima gdje su se vratili naši ljudi - rekao je Ramić koji je istakao kako je i veoma važan ukupan ambijent odakle se šalje poruka suživota i mira iz Zvornika.

Stevanović je kazao kako je Federalnom ministarstvo za raseljene osobe i izbjeglice na čelu sa Ramićem u minulom periodu pružalo izdašnu podršku ovoj lokalnoj zajednice te da se u ovoj godini realizuju projekti vrijednosti oko milion KM.

- Možda to nekome ne izgleda veliko, ali kada imate 21 porodicu sa prostora našeg grada koja će stvoriti sebi bolje uslove za svakodnevni život meni to kao gradonačelniku jako znači. Sve ove godine otkako je ministar Ramić sjeo u ministarsku fotelju u pomenutom ministarstvu Grad Zvornik je dobio značajna sredstva. Koristim priliku da mu se zahvalim na svemu, vjerujte da često dođemo u situaciju da gradski budžet ne može da podrži svaki projekat koji ministarstvo želi implementirati na prostoru našeg grada - naglasio je gradonačelnik Zvornika koji je najavio pripremu projektne dokumentacije za vodosnadbijevanja u zapadnom dijelu grada od Glumine do Dugog Dijela.