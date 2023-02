Džaferović: Dodik nije uspio sa rušilačkim politikama, pa se pretvorio u nasilnika

Član Predsjedništva Milorad Dodik uporan je da obesmisli najviši kolektivni organ izvršne vlasti BiH. Štetne odluke po državu, prijedloge zaustavili su član Predsjedništva Željko Komšić i predsjedavajući Šefik Džaferović, koji je gostovao u emisiji 7 Plus Hayat TV-a. Podsjećamo, Milorad Dodik je podnio krivičnu prijavu protiv Šefika Džaferovića jer je, kako on kaže, prekršio Ustav BIH. Džaferović ističe kako nema nikakvog osnova za prijavu, te tvrdi da je to još jedna besmislica i promašena stvar. - Dodik je premašio sa svojom politikom. Ja sam čovjek koji je uvijek poštovao zakone i Ustav BiH i sve što sam uradio, urađeno je u skladu sa zvaničnim politikama, Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine – naglašava Džaferović.



"Na pravoj strani historije"

Dodaje kako u drugoj polovini septembra putuje na sjednicu Generalne skupštine UN-a gdje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu. - Dodik ne uspijeva sa svojom politikom. To je politika blokada i udara na Ustav BiH i pokušaj da se promjene već utvrđeni stavovi institucija BiH, u ovom slučaju Predsjedništva. Nije mu pošlo za rukom i neće mu proći. On nije uspio sa svojim rušilačkim pohodima i politikama. Sada se pretvorio u nasilnika u politici, rušitelja Ustavnog poretka BiH i čovjeka koji ruši sve reforme u BiH. On podnosi prijavu protiv onog ko je uspio da očuva i ko pokušava da pravi red. Neko ko pravi nered tuži onog ko pravi red, jer ga sprečava u tome da pravi nered. Neka se pogleda u ogledalo i neka se zapita šta zapravo radi. Njegova zakletva je u ovom salonu počela riječima da će poštovati Ustavni poredak BiH, a većinu toga što je radio je rušenje toga za šta se zakleo da će štititi. Naravno da mu smetam i smetat ću mu – poručio je Džaferović. Što se tiče učestvovanja na samitu Krimske platforme, čiji je domaćin bio predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski, Džaferović je kazao da je Bosna i Hercegovina na sličan način proživjela prije 30 godina ono što Ukrajina proživaljava danas i prethodnih šest mjeseci. - Ako je iko pozvan da se solidariše sa Ukrajinom, to je BiH. Na pravoj smo strani historije, tamo se radi o agresiji, rasturanju njenog teritorijalnog integriteta. Ne možete svaki dan gledati kako se ubijaju djeca i da budete neutralni, morate stati uz civilizirani svijet. BiH je to uradila 2014. godine odmah nakon okupacije Krima. To se jasno vidi iz izjave koje je Predsjedništo BiH tada usvojilo. Nakon toga smo se 2015. godine pridružili Rezoluciji Viskokog predstavnika EU o Krimu i u toj Rezoluciji se osuđuje okupacija dijela teritorija Ukrajine. Nakon 24. februara BiH se pridružila nizu međunarodnih proevropskih dokumenata. To je politika BiH, a Dodik to pokušava promijeniti. Nije Predsjedništvo BiH počelo s Dodikom, ono postoji od ranije, ima svoje odluke i politike. Njegovi ljudi su 2010. godine govorili da BiH treba slijediti politiku EU – podsjeća Džaferović.



Autonomna vanjska politika

Tvrdi kako je potrebno da se razgovara i usaglašava, ali ako se ne može postići saglasnost oko nekog pitanja oko kojeg postoji stav, onda se mora poštovati onaj postojeći. - Ja sam se odazvao na poziv Krimske platforme i održao govor na kojem sam ispričao stavove koje vam govorim. To su usaglašeni stavovi BiH sa kojima se ne slaže Dodik, ali ih nije promijenio kroz institucije BiH i sad sam ja odgovoran za to. On je odgovoran, jer pokušava da udari na temelje Ustavnog poretka Bosne i Hercegovine – govori Džaferović. Što se tiče reakcija Ruske Federacije u BiH zbog prisustvovanja Krimskoj platformi, Džaferović je kazao kako je ona neuobičajna za diplomatsku komunikaciju. - Pozivam ih da rade svoj posao u BiH. Želimo dobre odnose sa Ruskom Federacijom, ali ti odnosi se ne mogu graditi na ucjenama vanjske politike. Mi imamo autonomnu vanjsku politiku i mi ćemo nastaviti sa tom vanjskom politikom onako kako je BiH to do sada definirala. Dodik u posljednje vrijeme pokušava praviti senzacije na svakoj sjednici očigledno da bi nakon što bi bio odbijen, u javnosti pokušao pokupiti neke jeftine političke poene.



Sjeverna plinska interkonekcija