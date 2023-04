Polaganjem cvijeća i učenjem fatihe odata počast stradalim Sarajlijama u masakru kod Gradske tržnice

Minobacačka granata ispaljena sa iz pravca Trebevića, eksplodirala je kod sjevernog ulaza u sarajevsku Gradsku tržnicu 1995., te su srpske vojne, policijske i paravojne formacije na današnji dan prije 24 godine počinile još jedan u nizu stravičnih zločina u ratu vođenom u BiH od 1992. do potpisivanja Daytonskog mirovnog sporazuma u novembru 1995. godine.

Brojni građani i zvaničnici Sarajeva i Bosne i Hercegovine, rodbina i prijatelji, polaganjem cvijeća, minutom šutnje i učenjem Fatihe prisjetili su se Sarajlija koji su ubijeni na današnji dan 1995. godine, u ulici Mula Mustafe Bašeskije do broja 64, kod ulaza u Gradsku tržnicu, javlja Anadolu Agency (AA).

Ubijene 43 i ranjeno 84 osobe

Među 84 ranjene osobe tog dana 1995. godine bila je i Amerisa Ahmetović.

- Ja i danas živim te Markale jer sam tu na ovom mjestu prije 27 godina sa svojih 16 godina izgubila nogu. To je ogroman gubitak za čovjeka - rekla je Ahmetović.

Istakla je da se sjeća svih scena koje je doživjela tog dana.

- Bila sam na samom izlazu iz tržnice. Sjećam se da je bilo jako puno ljudi ispred, i onda granata. U tom momentu sam samo pokušala da shvatim šta se desilo i shvatila sam da je to bila granata i vidjela da moram tražiti pomoć. Ta solidarnost naših ljudi je bila ogromna. Ljudi su istog momenta trčali da pomognu onima koji su davali ikakve znakove života.

Ja sam digla ruku i ljudi su stigli, ubacivali su nas u auta i ja sam prebačena do Kliničkog centra. To je bilo najduže putovanje u mom životu. Bila sam teško ranjena, mislili su da ću iskrvariti. Ja sam rekla bacite mi zavoj da stegnem ranu i sama sam sebi stegla nogu i odvukli su me onda na ortopediju.

Kad su me gore odvukli borili su se da mi spase nogu. Gore sam izgubila svijest. Onda prvo moje buđenje nakon dugo vremena i kada sam ugledala cipelu jedne noge na ormariću opet sam pala u nesvijest. Tek sam onda bila svjesna šta se desilo: ostala sam bez noge - prisjetila se ova Sarajka.