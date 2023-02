Dr. Almir Handanagić za "Avaz": Tri kardiologa liječe oko 200.000 stanovnika u Unsko-sanskom kantonu

Bez mogućnosti redovne kontrole

- To je takvo stanje po pitanju kadrovske popunjenosti i imamo tri mlađa doktora koji su na subspecijalizaciji. Poslove koji su trenutno u opticaju na odjelu kardiologije, opslužuju trenutna tri kardiologa koja su u radnom odnosu. Pandemija koronavirusa kao i u svim drugim kliničkim centrima i kantonalnim bolnicama uzrokovala je to da se fokus stavio na pacijente koji su opterećeni sa kovid virusom i izolacijama - kaže Handanagić.

Srčane bolesti

Riječ je o pacijentima koji su imali ranije verificirane srčane bolesti.

- Uglavnom su to bila stanja nakon srčanih udara, implantacije stenta, ugradnje bajpasa... Ti pacijenti su bili bez standardnog monitoringa i sad je došlo do tog stanja da oni dolaze u hitne medicinske pomoći, u urgentne centre, jer je došlo do blage destabilizacije, do određenog srčanog popuštanja, jer možda je trebala korekcija terapije ili promjena u terapiji – rekao je dr. Handanagić.



Ističe da je rezultat toga da su oni bili zapušteni. Dodao je da se trude da nakon popuštanja mjera, te pacijente poprate kroz ambulante, ali puno ih dolazi i kroz centar urgentne medicine, gdje ih primaju i tretiraju na odjelu.