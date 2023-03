Oprezno vozite: U kotlinama i uz riječne tokove magla

Na dionicama u kotlinama i uz riječne tokove magla smanjuje vidljivost, pa vozače molimo da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Skrećemo pažnju i na sitne odrone kamenja na kolovoz, poručili su iz BIHAMK-a.



Na magistralnom putu Bihać-Bosanski Petrovac (dionici Ripač-Dubovsko) zbog izvođenja neophodnih radova u tri termina će doći do obustave saobraćaja: od 10 do 11 sati, od 13 do 14 sati i od 16 do 17 sati. Za vrijeme obustave alternativni pravac je Bihać-Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac. U ostalom periodu saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Zbog završnih radova na asfaltiranju, danas i sutra u vremenu od 08 do 17 sati, doći će do obustave saobraćaja na regionalnom putu Krupac-Igman (od granice entiteta do skretanja za Dejčiće). Za vrijeme obustave alternativni pravac je Krupac-Trnovo-Pendičići-Dejčići-Igman.