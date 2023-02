Čedomir Stojković, beogradski advokat i aktivista za "Avaz": Zapad je spriječio Putinov rat na Balkanu

Sijanje mržnje

U razgovoru za "Avaz" Stojković kaže da je sve svoje uspjehe Šešelj trasirao na sijanju mržnje i straha i da s njim nije teško voditi debatu ako ga se ne plašite.



- Nakon emisije on je odmah otišao iz studija. Kad sam izašao, njega nije bilo. Vidio sam da je dao izjavu da me čekao 15 minuta. To je još jedna njegova laž kakve smo mogli da slušamo i 90-tih, kada je širio mržnju. Sjeo je u džip Land Rover od 150.000 eura i s četiri pripadnika ličnog obezbjeđenja otišao. Meni je nejasno otkud Šešelju sve to, s obzirom na to da je 10 godina bio u zatvoru, da njegova stranka nije parlamentarna, da nema nikakvih kompanija. To je pitalica na koju imam odgovor, ali neka ga daje svako za sebe - kaže Stojković.

Pojašnjavajući svoj stav prema Putinu i Rusiji, ističe da čovjek danas ima izbor da stane na stranu pravde ili nepravde, jer je Putinova agresija na Ukrajinu jasno kršenje svih civilizacijskih normi, Povelje UN-a i otvara užasne puteve za budućnost svijeta.

- Ako Putin može da upadne u Ukrajinu, zašto Kina ne bi mogla da upadne u Vijetnam, o Tajvanu da i ne govorimo? Zašto Sjeverna Koreja ne bi mogla da upadne u Južnu, zašto Njemačka ne bi mogla da potražuje historijske teritorije od sjeverne Poljske, Francuska od Njemačke, zašto se svi ponovo ne bismo pobili onako kako smo se lijepo pobili u Drugom svjetskom ratu!? Da razrušimo gradove i da se međusobno poubijamo. Svjetski poredak podrazumijeva da vi ne možete upadati u tuđu kuću.

Mi smo za te stvari uspostavili policiju i organe, pa ako ja smatram da je neki problem u vašoj kući, ne mogu ja ulaziti u nju da ga rješavam. Na isti način Vladimir Putin ne može da ulazi u Ukrajinu - ističe Stojković.

Pojašnjavajući simpatije većinske Srbije prema Putinovom režimu, kaže da je njegova zemlja finansijski okupirana, jer naftna industrija Srbije, u vlasništvu ruskog "Gazproma", ima godišnji promet od 2,2 milijarde eura, odnosno da Putin u Srbiji upravlja sredstvima većim od ukupnog budžeta vojske, policije i obavještajnih službi.

- Tim novcem on ovdje već deceniju i po kreira javno mnijenje, investira u crkvu, srpsku crkvu povezao je s ruskom, pa danas brojni sveštenici podržavaju Putina i Rusiju, a to prenose na narod. Putin putem NIS-a finansira glavne medije. To isto radi i preko navijačkih, huliganskih grupa različitih klubova - navodi Stojković.