Sve više mladih koristi psihoaktivne supstance: Ovisnici djeca od 13 do 15 godina

Posljednjih godina u Bosni i Hercegovini zabilježen je porast broja ovisnika o opojnim supstancama, a ono što zabrinjava je to da među ovisnicima prednjače vrlo mlade osobe.

Brze droge

- Alarmantna je činjenica da se radi o mladim ljudima koji koriste psihoaktivne supstance, a dobna granica, što je zabrinjavajuće, prvi put se spušta od 13 do 15 godina. Također je evidentno da su popularnije tzv. brze droge među ovom populacijom, a to su spid, ekstazi i sl., koje često kombiniraju s alkoholom, što u konačnici dovodi do stanja opasnog po život - rekla je dr. Šukurović.



S obzirom na to da je po definiciji, navodi doktorica, ovisnost o PAS hronična recidivirajuća bolest mozga, njeno liječenje je dugotrajan proces koji iziskuje tretman multidisciplinarnog tima koji za cilj ima uspostavljanje dugoročne, stabilne i kvalitetne apstinencije. Doktorica je objasnila kako prepoznati ovisnika.

- Prve promjene koje se javljaju kod onih koji uzimaju PAS su promjene u ponašanju. Djeca zanemaruju školske obaveze, izostaju s nastave, počinju ne poštivati autoritete, mijenjaju stav prema već usvojenim porodičnim normama. Počinju se družiti s novim, sumnjivim prijateljima, izbivaju iz kuće, ponekad i danima, u osnovnoj komunikaciji koriste novi sleng, postaju neprijateljski prema okolini - pojasnila je dr. Šukurović.