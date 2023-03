Nermina Vehabović-Rudež za "Avaz": Majke ostavljaju svoju djecu, jer smatraju da će se neko drugi bolje brinuti o njima

Novorođenče je ostavljeno danas u sarajevskom naselju Vraca pored stepeništa. Istraga je u toku, a beba je nasreću živa. Za sada nije poznato ko je to uradio.

- Dok traje istraga neozbiljno bi bilo komentarisati, ali generalno zašto se djeca ostavljaju postoje različiti razlozi. Nekad su to porodične prilike u kojima recimo nema novca za izdržavanje. Ljudi se manje bave brigom o kontracepciji. Porodice koje imaju materijalne poteškoće vrlo često imaju neželjene trudnoće koje onda stvaraju još više poteškoća ekonomskih i onda su, oni to tako vide, prinuđeni bebu da ostave – rekla je Vehabović-Rudež za portal „Avaza“.

Ovisnička ponašanja

- Postoji nekoliko razloga. Iako smo svi spremni na neku osudu i to jeste strašno, ponekad osobe u suočavanju sa tako teškom situacijom šta sa djetetom procjenjuju da je možda za dijete bolje da ga neko drugi uzme nego da se oni o njemu. Ja sam u praksi imala slučajeve gdje su majke ostavljale svoju djecu sa uvjerenjem da će se neko bolje u tom trenutku brinuti o djetetu nego one same. Svako osuđivanje bih zaustavila dok se ne sazna pravi razlog ostavljanja bebe i šta se iza toga krije – rekla je psihologinja za portal „Avaza“.

Istakla je da u koliko su ovisnička ponašanja u pitanju, suština je da se neće adekvatno brinuti o bebama.

- Imala sam priliku saznati da su majke ostavljale svoju djecu u porodilištu i da su nakon toga osjećale krivnju, strah i bol, ali njihovi roditelji nisu dozvoljavali da ih dovedu kući i tražili su da se ta sramota sakrije na taj način – rekla je ona.