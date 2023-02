Bećirović u Konjicu: Bakir je kapitulirao pred politikom HDZ-a i potpisao "legitimno predstavljanje"

- Bosni i Hercegovini trebaju državnici koji zemlju ne dijele do Ivana ili od Ivana. Našoj zemlji trebaju državnici koji ovu zemlju vide kao jedinstvenu, cjelovitu, domovinu svih njenih ljudi. Vi u Hercegovini ste svjedoci kako ovaj dio države uvijek ostaje posljednji u redu kada je riječ o provedbi izbornih rezultata, kao moneta za političko potkusurivanje vladajućih etnonacionalista. Ne smijemo dozvoliti da našom državom više upravljaju oni koji je dijele na etničke ili stranačke interesne zone - rekao je Bećirović.

Sve pozicije

- Moramo znati da sada na vlasti imamo one koji se pozivaju na državu, a potpisali su "legitimno predstavljanje". To je uvod u podjelu zemlje na tri entiteta. Danas, vlast čine stranke koje u djelo provode neustavni, antidržavni koncept legitimnog predstavljanja. Dokaz je činjenica da su za SDA legitimni samo Hrvati iz HDZ-a. SDA ih je birala u Dom naroda umjesto građanskih kandidata. Birali su u Dom naroda i SNSD-ovog Srbina koji im je očito najlegitimniji. Sve pozicije predviđene za pripadnike hrvatskog naroda prepustili su HDZ-u, od državnog nivoa, entitetskih vlada do opština. Isto je sa SNSD-om na državnoj razini. Za njih su već u praksi legitimni samo Hrvati iz HDZ-a, Srbi iz SNSD-a i Bošnjaci iz SDA. Zato, moramo državu Bosnu i Hercegovinu vratiti njenim ljudima, vratiti u praksu princip Bosne i Hercegovine u kojoj smo svi jednaki, kako god se zvali i iz koje god stranke dolazili. Moramo stati ukraj principu etnički ekskluzivnih stranaka koji oni provode, kako taj princip ne bi trajno potkopao našu državu - istakao je.