Alen Sabljić: Mali poljoprivrednici su osuđeni na propast jer država nema sluha za njih

Posvećen poslu

-U mom kraju je jako puno vrijednih ljudi, koji se vjekovima bave poljoprivredom. Voće i povrće s Dubravske visoravni je nadaleko poznato, ali, nažalost, država nema sluha za male poljopivredne proizvođače. Dakle, na našem području, a nije jedino, mogu uspijevati sve kulture, ali , sve je to uzalud. Zašto? Zato jer ne postoji organizovana proizvodnja i organizovani otkup. Mali poljoprivrednici su osuđeni na propast, jer sami moraju sve što uzgoje voziti na veletržnicu u Čapljinu , gdje , kao i na ostalim cvijeta uvoz- ogorčen je Sabljić.

Sabljić je, kao poljoprivredni proizvođač sa puno emocija i ljubavi posvećen svom poslu i nema kulture kakvu ne uzgaja, međutim, kako kaže, svi oni koji se poput njega bave uzgojem voća i povrća i to iz onish osnovnih, egzistencijalnih razloga ne mogu opstati.

Mora biti sve u jednom

- Kriza je šansa, jer, ova kriza nas je natjerala da sve više mislimo o poljoprivredi i proizvodnji hrane. A, mi uvozimo 80 posto hrane. Država nema sluha za nas jer, kako objasniti to da je poticaj za grožđe po dulumu 150 KM, subvencija dakle od kantona, a umjetna gnojiva su poskupjela za više od 300 posto, nafta zaviše od 150 posto , svi ulazni parametri su otišli gore da ne nabrajam. Pitam se zbog čega se daju poticaji osobama koji je uložio kapital od 10 miliona eura, naprimjer, i takve posjećuju razne delegacije, dok se na malog, običnog proizvođača zaboravlja- kaže on.

Zapravo, dodaje, onaj koji se bavi ovim poslom mora biti sve u jednom, od proizvođača, planera, menadžera do ekonomiste.

Neophodna kategorizacija

Sabljić, koji je kandidat SBB-a za Skupštinu HNK smatra kako je neophodno osigurati poticaje za egzistencijalne namirnice, odnosno, napraviti kategorizaciju.



-Valjda su krompir, paradaj ili paprika važnije od grožđa, jer, grožđe dođe kao desert. Ili, maslina, to nije egzistencijalna namirnica, to je luksuz-mišljenja je on.