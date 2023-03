Na ovim putevima doći će do obustave saobraćaja zbog radova

Zbog izvođenja radova na magistralnom putu Žitomislići-Počitelj svakog dana (osim nedjelje i praznika) od 09 do 12 :15 sati i od 13:15 do 15 sati (do 03.12.) dolazi do obustava saobraćaja.

Danas od 07 do 16 sati zbog asfaltiranja doći će do obustave saobraćaja na dionici regionalnog puta Zvirovići-Trebižat. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se preusmjeravati na alternativne pravce.