Stanivuković: Očekujemo da CIK reaguje na stotine evidentiranih prigovora

On je rekao da danas ide poziv svim institucijama koje učestvuju u izbornom procesu, od MUP-a do CIK-a.

Rezultati se ne slažu

- Međutim, ono što i dalje baca sjenu na cijeli izborni proces jeste da je u noći izbora došlo do prekida zbrajanja glasova, što je uticalo na legitimitet izbornog procesa. Općinske i gradske izborne komisije bile su dužne da inoirmmišu o preliminarnim rezultatima glasanja, a također se pokazalo da se rezultati na izbornom materijalu ne slažu sa rezultatima na zapisniku – rekao je Radović.

- Svako ko radi pošteno ne treba da se plaši našeg zahtjeva za ponovnim prebrojavanjem glasova. Očekujemo da CIK reaguje na stotine evidentiranih prigovora. Mi smo imali i u Banjoj Luci problem, oko 3 ujutro je nestalo struje, morali smo se organizovati. Međutim, ovo ne smije biti borba na život i smrt, pa ko ima jače posmatrače, tu će iole biti regularno. I nemoguće je da kandidat za predsjednika na nekim mjestima ima nula upisanih glasova i to govori da ovo što mi govorimo ima osnova – rekao je Stanivuković.

On je rekao da niko ne čuva ni Draška, ni Jelenu, ni Milana, ni Vukotu, nego se čuva narodna volja, koja je sveta.

- Bile su prisutne i nasilne metode, to se mora ispitati. Istrajavamo u zahtjevu da gdje god postoji neki prigovor, zapisnik na koji je uložena primjedba, mora da se prebroji. Neki spominju i neke naše ljude sa liste, kako je njima upisan neki broj glasova, mi smo spremni da se i to broji – rekao je Stanivuković.

Ponovno brojanje

On je istakao da su SDS i PDP formirali pravne timove koji šalju prigovore CIK-u.

- Tvrdimo da se glasački listići moraju ponovo prebrojati, uporediti sa zapisnicima kako bi se utvrdila i odgovornost biračkih odbora tamo gdje se rezultati ne slažu, a trenutno se radi unos podataka na bazi tih zapisnika za koje smo utvrdili nepravilnosti. To znači da se i objavljeni rezultati na stranici CIK razlikuju od onoga što se nalazi u izbornom materijalu. Danas će naši predstavnici zvanično uputiti zahtjev CIK-u za prebrojavanje, utvrđivanje nepravilosti i ponavljanje izbornog procesa – naveo je Radović, ističući da je to nužno da se uradi, jer u suprotnom izbori nemaju smisla:

- Ako ćemo šutiti na to da neko u zapisniku kandidatu piše nule, a on je osvojio glasove, šta se može desiti na sljedećim izborima? Ovo moramo istjerati do kraja – poručio je Radović.

Govoreći o sutrašnjim protestima opozicije, on je istakao da je to izražavanje nezadovoljstva izbornim procesom i poziv institucijama da regularno rade svoj posao, a ne neka „narandžasta revolucija“ kako neki pokušavaju da predstave.