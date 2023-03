Na ovim dionicama puteva doći će do obustave saobraćaja

Zbog izvođenja radova na dionici Žitomislići-Počitelj, do 03.12. dolazit će do obustava saobraćaja svakim danom osim nedjelje i praznika u terminima od 09 do 12 :15 sati i od 13 :15 do 15 sati.

Na magistralnom putu Tarčin-Bradina zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj i preusmjeren na vozne trake novoizgrađene poddionice autoputa Tarčin-Ivan u oba smjera, bez naplate cestarine od Vlakova do Bradine. Molimo vozače da budu oprezni, posebno prilikom prolaska kroz naplatne kućice.