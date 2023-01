Profesor Esad Bajtal za "Avaz": Novalić i kompanija upropastili su društvo

Pomogao penzionerima?

Predsjednik ove stranke Bakir Izetbegović jučer je ponovo relativizirati i kritizirati sankcije SAD-a, tvrdeći da su one izgubile vjerodostojnost. Komentirajući obrazloženje Ministarstva trezora SAD-a, po kojem je Novalić 2018. zloupotrijebio podatke o penzionerima u korist vlastite političke stranke, Izetbegović je najveo da je on “pomogao penzionerima da se stabilizira taj fond i da im se poprave te penzije i onda ih obavijestio o tome”.

“Šuplja” priča

- Kad ta ista Amerika, po istim principima, po istim kriterijima, na osnovu istih uvida, sankcioniše tamo neke druge iz sličnih etno – tabora onda to Bakir prizna. Kad to isto učini prema njegovima, onda on ima svoj način interpretracije i priča o dvostrukim standardima. Međutim, sve je jasno, sredstva se ne biraju, vlada se makijavelistički – ističe Bajtal.

Zaključuje da bi bh institucije trebale provjeriti sve optužbe na račun sankcioniranih domaćih zvaničnika, te argumentirano informirati javnost, jer za to su i plaćeni.

- Nisu dovoljne samo paušalne ocjene kako SAD imaju dvostruke standarde prema SDA. I “šuplja” priča da će njeni kadrovi na crnu listu ako ulicu ne pređu na semaforu. Ma nemojte!? E baš treba da povjerujemo u bajke i basne koje nam oni pričaju. Građani su na izborima Izetbegoviću sve rekli.

Kad je riječ o SDA, pitanje je koliko su izgubili, a koliko su uspjeli “nagrabiti” na način sličan Dodikovom. Time se niko ne bavi jer su svi zadovoljni time što je on detroniziran. A priča o krađi je na sve strane. Pobjedom Bećirovića i Komšića u Predsjedništvu je razbijen ovaj dvojac, tako da više nikog ne zanima SDA, ali treba provjeriti i njene rezultate. Građani imaju pravo na svaku provjeru – kaže profesor Esad Bajtal.