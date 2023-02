Trivić: Pošten poraz bih i priznala, ali krađu nikada

Gošća Ivane Mastilović Jasnić u emisiji "Jasno! Kao dan" koja se sinoć emitovala na Blic televiziji bila je potpredsjednica Partije demokratskog progresa (PDP) Jelena Trivić, kandidatkinja za predsjednicu RS. – Zadovoljni smo, ali ne samim činom protesta, već činjenicom da narod ne želi krađu da prizna. I ja sam rekla na protestima da ne želim ničiju krađu da priznam. Nije sporno priznati poraz ako je bio na fer i poštenim izborima, ali sporno je ako je ostvareno na jedan brutalan i mafijaški način. I ljudi i narod se ne mire sa rezultatima, zasad nezvaničnim, koje je objavila Centralna izborna komisija - kazala je Jelena Trivić. Što se tiče broja demonstranata, Trivić je odbacila zvanične policijske procjene da je na protestu bio mali broj ljudi. - Mogu se pogledati i video snimci da je na protestima, bit ću realna, bilo između 20.000 i 25.000 ljudi. Procentualno, to je veliki broj ljudi u odnosu na ukupno stanovništvo Banje Luke od oko 160.000 ljudi. To jeste kritična masa, ali mi ne tražimo pravdu na ulici, ne branimo rezultate na ulici. Mi imamo dva puta, prema Izbornoj komisiji i prema tužilaštvima, i prema protestima, gdje dokazujemo da nismo pokradeni mi, već da je pokradena narodna volja. To su mirni protesti na kojima iznosimo svoje zahtjeve, ali to je i pravna bitka – kaže Jelena Trivić.

O izbornoj krađi

Ona je objasnila kako se odvijala izborna krađa za koju tvrdi da se dogodila tokom izbora za predsjednika RS. - Ima na desetine biračkih mjesta gdje ja imam nulu, što je statistički nemoguće. Ima 15 takvih mjesta, 15 nula ne može biti slučajno, to samo može biti organizovano. Nisam pokradena ja, već narodna volja. To je mjesto Karanovac u Banjoj Luci gdje kruži poruka da je B. K. dobila instrukciju da upiše nulu. Imamo 35.000 nevažećih listića, imamo cijepanja papirića. Imamo i video snimak batinaša isto. U pola dva noću Centralna izborna komisija saopštava da rezultati za nivo predsjednika RD nisu dovoljno precizni jer im sa terena ne stižu rezultati od biračkih odbora u razumnom roku. Ko je dobro pratio izbornu noć, sve je upućivalo na moju pobjedu. Onda je nastao strukturni lom. Nemoguće da neko nije dao nalog: "Kradi!" - kaže Trivić. Kandidatkinja za predsjednicu RS kaže da je sve to vidljivo golim okom. - Ja samo pitam jednu stvar: imamo jedan snimak batinaša kako upada na biračko mjesto, drugi video snimak imamo kako neko cijepa papir i uzima drugi gdje upisuje ime protukandidata, imamo audio snimak gdje predsjednik gradske izborne komisije Laktaša dolazi na biračko mjesto i odstranjuje našeg posmatrača kako ne bi imao uvid u brojanje. To je dovoljno da se kaže da su izbori provedeni u nezakonitim uslovima, nisu bili fer i pošteni. Šta bi bilo u Njemačkoj da se pojave ovakvi video snimci? Krivično djelo je počinio onaj koji je dao instrukcije da se sve to sprovede. Tužilaštvo mora da dođe do nalogodavaca. Jelena Trivić ističe da želi da se istjera pravda. - Red i zakon treba da vlada, a ne mafija. Zato je sve okovano kriminalom, zato imamo toliku korupciju u zdravstvu. Sve kreće od dana izbora.

O Dodiku