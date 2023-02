Rođenje Poslanika na prigodan način obilježeno u Ministarstvu odbrane i Oružanim snagama BiH

Imajući to u vidu, Vojno muftijstvo je sa vojnim imamima u mesdžidima kasarni širom domovine organizovalo programe s ciljem obilježavanja ovog značajnog datuma u kalendaru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Tako je u kasarni u Banja Luci predavanje održao hafiz Elvir-ef. Duranović, u kasarni u Doboju Edin-ef. Ljevaković, u kasarni u Čapljini glavni imam MIZ Ljubuški Šemso-ef. Germić, u kasarni na Butilama Nezir-ef. Halilović, u kasarni u Travniku Edin-ef. Memić, te u kasarni u Rajlovcu hafiz Ammar-ef. Bašić.

Mevludski mjesec uvijek je bio prigodna prilika da muslimani u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine na poseban način evociraju uspomene na voljenog Poslanika, a.s., i podsjete se na značaj njegovog sunneta kao izvora vjere i uzorite životne prakse. Povod je to i za duhovnu okrepu i motivaciju uposlenika Ministarstva odbrane i pripadnika Oružanih snaga za efikasnije djelovanje u sistemu odbrane Bosne i Hercegovine.

U mesdžidu kasarne "7. muslimanske brigade" u Zenici 13. oktobra 2022. godina realizovan je program Centralne mevludske svečanosti u Vojnom muftijstvu. Pred brojnim okupljenim uposlenicima Ministarstva odbrane i pripadnicima Oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa mnogih lokacija, prigodan program izveli su vojni imami i hor Mreže mladih MIZ Zenica. Predavanje o mevludu, njegovom značenju i značaju održao je hafiz Fahir-ef. Arnaut. Ukazujući na različite segmente ponašanja Muhammeda, a.s., u radu sa ljudima, hafiz Arnaut je posebno istakao način komunikacije u stanju ljutnje i da je Božiji Poslanik, a.s., to emocionalno stanje pokazivao samo u brizi za ljudima i onda kada bi ljudi kršili Božije propise.



Prisutnima se obratio i Vojni muftija Hadis-ef. Pašalić koji je čestitao pripadnicima Oružanih snaga uspješno završenu vježbu na Manjači, za čiju izvedbu su dobili najveće ocjene NATO-a.