Majlinda Bregu: Treba da stvorimo region u kojem mladi žele da ostanu

Generalna sekretarka Vijeća za regionalnu saradnju (RCC) Majlinda Bregu izjavila je da bi predstojeći samit Berlinskog procesa, ako se političari dogovore, mogao da donese značajne promjene za prosječne građane na Zapadnom Balkanu.



U intervjuu agenciji Beta, Bregu je ukazala da stopa rizika od siromaštva u regionu raste i da ni jedna od šest ekonomija Zapadnog Balkana, prema projekcijama MMF, ni 2027. neće dostići stopu rasta iz 2021, naglasivši da upravo u vremenima krize regionalna saradnja dolazi do izražaja. Bregu je navela da se prema MMF-u, predviđanja stope inflacije za region kreću do 27,8 posto uz rast potrošačkih cijena do 12,8 posto u 2022.

Ona je dodala da je ponderisani prosječni rast BDP-a šest ekonomija Zapadnog Balkana u 2021. godini iznosio 7,6 odsto ali da je tako visoka stopa rasta BDP-a došla zahvaljujući smanjenju rasta od 3,1 posto iz 2020. godine koja je referentna i da je "predviđena ovogodišnja stopa rasta BDP-a na mnogo manjem nivou s obzirom da je region u velikoj mjeri povezan sa eurozonom".