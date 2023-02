Čović: Mene brine kako popuniti Klub Srba i Klub ostalih, DF ne može biti partner HDZ-u i HNS-u

Izvršna vlast u šest kantona

- To je moj osobni stav i stav politike koju predstavljam ali moramo poštivati ono što imamo. Nažalost, pokazalo se da nisu dorasli zadatku, međutim, oni će završiti svoj posao, dat će službene rezultate i mi ćemo ih poštivati - rekao je on.

Upitan za komentar o sporom brojanju CIK-a, on je ponovio da je neprihvatljivo "da imamo instituciju koja nema svoj legitimitet šta god ko o tome govorio".

- U svakom slučaju očekujemo da ćemo imati izvršnu vlast u šest županija, na razini FBiH i BiH, kroz predsjedatelja Vijeća ministara i strukturu Vijeća ministara, kako je to predvidio Ustav i zakon - naveo je on.

- Nakon proglašenja izbornih rezultata u roku od 30 dana, naš cilj bi trebao biti da nakon 1.i 2.novembrai mamo Vladu FBiH i Vijeće ministara, a koliko je to realno vidjet ćemo - rekao je.

U osnovi, u HDZ-u su, kazao je Čović, prezadovoljni izbornim rezultatima od onih za člana Predsjedništva BiH do svih drugih razina.

Borba sarajevske politike

Čović je rekao da je visoki predstavnik u BiH, Kristijan Šmit trebao nametnuti i rješenja za Predsjedništvo BiH.

- Rekao sam što sam mislio oko nametanja izmjena Izbornog zakona ugraditi i izbor člana Predsjedništva, ali nije i time ćemo se morati baviti narednih mjesec dana intenzivno. Ali, u svakom slučaju raspodjela mandata po logici onih koji su i dalje imali jednu strategiju kako i dalje vladati do sada nekom imaginarnom trećinom u tom klubu Hrvata u Domu naroda. I dalje je to, rekao bih zamka za političare koji se žele predstaviti probošnjačke ili ne znam kakve politike. Ako bi gledali matematiku, da ništa nije promijenio gospodin Šmit, te bošnjačke ambicije ne bi došle do brojke šest - kazao je.

Rekao je da ga više brine kako izabrati 11 predstavnika ostalih.

- Bilo bi razumnije da je kazao da u toj grupaciji mora biti predstavnik Židova, Roma ili manjinski zajednica koje Ustav prepoznaje. Jer ovdje je glavni pitanje ko će osvojiti taj klub. Kako ćete popuniti Klub Srba, nismo ga mogli popuniti na razini 17,a kako na 23.ako pogledamo imena iz kantonalnih skupština, ja ću reći nikako. Tako da oni koji su maštali ovladavanjem Kluba Hrvata za sva vremena je ta priča završena, a to je naša ključna pregovaračka ideja bila. Znači, borba sarajevske politike danas je kako ovladati Klubom Srba i Klubom Bošnjaka, nema više interesa za Klub Hrvata. I to je konačno nešto dobro iz sarajevske politike, ali nije dobro da se takmiče ko će dobiti 13 ili 12 u Klubu Srba. Pogotovo, što će CIK u tome imati ključnu ulogu - naglasio je Čović.