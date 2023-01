Kerim Čutuna reagirao na izjavu oca: Nek znaju svi, "prijatelji", poznanici, poslovni partneri, nek znaju s kim imaju posla, a ti nastavi sa sudom

Nakon što je reagirao otac Kerima Čutune, Remzo Čutuna, mladi glumac je se ponovo oglasio na Facebooku.

- "Ima sud pa će sve to riješiti. To što on zloupotrebljava, to što je on perspektivni mladi glumac i to što on mene napada, to ćemo riješiti".

Ima sud? Sad ću obrisati sve i povući se. Ne budite smiješni. Zbog tog suda i pišem javno. Nek znaju svi, "prijatelji", poznanici, poslovni partneri, nek znaju s kim imaju posla. A ti nastavi sa sudom, imaš više iskustva nego neki advokati. Glasno ću govoriti o problemu koji je ozbiljan i uništava živote.

Oni koji trebaju terapije iste kompenziraju za sudske postupke. Krajnje je vrijeme da se počnemo baviti mentalnim zdravljem i porodičnim odnosima - poručio je Kerim Čutuna na Facebooku.

Podsjetimo, on je sinoć na Facebooku objavio da su on i njegova majka žrtve nasilja i maltretiranja. Njegov otac je u reakciji kazao da ima i druga strana medalje.