Šta je Milorad Dodik rekao na suđenju Aleksandru Džombiću

Stečajni postupak

Kako je naveo, sadašnji poslovni ambijent u tom preduzeću potpuno je različit od onog u to vrijeme.

- Današnji ambijent rada Birača govori da je to ulaganje i napor koji smo učinili bilo ispravno. Ono je danas jedno od najboljih preduzeća bez obzira što radi pod uslovima stečaja - rekao je Dodik.

Kako tvrdi, vjeruje da će se stečajni postupak brzo završiti.

- Kad radite pod stečajnim uslovima, nemate podršku banaka, za mnoge operacije i sve je iz tekućeg poslovanja i neke ranije podrške koju smo obezbjeđivali da bi to samo živjelo", rekao je Dodik, dodajući da će preduzeće opstati i nastaviti da radi.

Takođe je naveo da Litvanci nisu dobro postupali sa resursima preduzeća i da je bilo informacija o nenamjeskom trošenju sredstava, a na pitanje da li će oni za to krivično odgovarati odgovorio je da je to "stvar džavnih organa".

- Kada smo vidjeli da to ne funkcioniše, odlučili smo da uđemo u "Birač" i da preuzmemo upravljanja, sa namjerom da se kroz stečaj raščiste odnosi i to smo uradili - rekao je Dodik.

Naveo je da niko nije mogao znati da li će neko zloupotrijebiti kredit.

- Niko nije lud da nekom da kredit, a da on to zloupotrijebi. Nije naše da se bavimo time, to rade kotrolni organi, jer oni su utvrdili da je tako nešto učinjeno. Nakon tog mi smo preduzeli sve ove mjere. Očigledno je da su namjere Litvanaca upravljanjem "Biračem" bili spekulativne zato smo i intevenisali sa odlukama koje smo donijeli - rekao je Dodik.

Dodik je u svom svjedočenju u Sudu istakao da grupacija "Birač" i "Alumina" imaju ogroman značaj za tu regiju i cijelu RS i najznačajniji su privredni kolektiv.

Govoreći o spornom kreditu Dodik je rekao da je to urađeno da se riješi problem "Energolinije", a sve je činjeno da se spasi privredni kolektiv i radna mjesta inače bi to preduzeće bilo likvidirano.

Podsjetio je da je preduzeće nekad bilo devastirano i uslijedile su mjere da se očuva privredni kompleks.

- Kupili su ga Litvanci kojima su date brojne privelegije kako bi se to očuvalo - rekao je Dodik.