Vesna Pusić na dodjeli priznanja: Kod Starog mosta sam odlučila ući u politiku

Posebno značenje Starog mosta

- Ovo priznanje mi znači mnogo. Sjećam se Starog mosta prije rušenja. Sjećam se i duha naroda ovdje. Taj duh nikad neću zaboraviti. I to je najveća stvar koje se sjećam. Nadam se i želim da će Bosna i Hercegovina postati članica NATO-a i Evropske unije. Lijepa je to zemlja. Ljudi ovdje to zaslužuju - izjavio je Miler.

Upitan za komentar trenutne političke situacije u Bosni i Hercegovini, s naglaskom na nametnute izmjene Izbornog zakona, rekao je:

- Organizirali smo skup 4. oktobra sa uglednim ljudima koji su govorili o izmjenama Izbornog zakona. U tom dijelu ključnu ulogu ima upravo Mostar. Ako se riješe unutrašnji odnosi u Federaciji BiH, onda se i sve drugo može riješiti. Mene ohrabruje ono što mi je rekao bivši predsjednik HDZ-a BiH Krešimir Zubak, a to je da je Bosna i Hercegovina domovina Hrvata. Nadam se da je to zaista istina. Ako je Bosna i Hercegovina zemlja svih njenih naroda, odnosno ako je svi tako doživljavaju, onda je sve moguće.

Stari most posebno značenje ima i za Vesnu Pusić, koja je također u Mostaru dobila prestižno priznanje.

- Stari most je imao važnu ulogu da se počnem baviti politikom. Ovdje sam prvi put bila 1996. kada je na ovom mjestu stajao Košnikov viseći most. Prijatelji su me odveli do mosta i pustili da sama pređem preko njega. Svi smo otad energično zagovarali ideju o krivnji za zločine. Na ovom mjestu sam razumjela da su učinjena zlodjela - rekla je Pusić.